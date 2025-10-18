Logo Tgcom24
CONCERTO A SORPRESA

Bocelli incontra Trump nello Studio Ovale e canta "Con te partirò"

Il tenore italiano ha regalato al presidente americano una breve interpretazione del suo celebre brano

18 Ott 2025 - 17:19
00:30 

Concerto a sorpresa alla Casa Bianca. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ricevuto nello Studio Ovale Andrea Bocelli e, come un vero direttore d'orchestra, ha dato il via all'esecuzione di "Con te partirò", uno dei brani più celebri del tenore. A divulgare le immagini dell'incontro è stata un'assistente della Casa Bianca che ha immortalato il momento in cui Bocelli, accompagnato dalla sua famiglia, ha cantato davanti al tycoon.

