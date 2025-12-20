Blue Origin lancia nello spazio la prima astronauta in sedia a rotelle

Si chiama Michaela Benthaus, è ingegnera spaziale all'Esa ed è paralizzata dal 2018
Blue Origin, l'azienda spaziale fondata da Jeff Bezos, ha lanciato la prima astronauta in sedia a rotelle. Si chiama Michaela Benthaus ed è ingegnera aerospaziale dell'Agenzia spaziale europea. Il lancio suborbitale della missione denominata NS-37 è avvenuto dal Texas a bordo di un razzo New Shepard, con a bordo altre cinque persone.
Rimasta paralizzata a seguito di un incidente durante una discesa in mountain bike il 30 settembre 2018, Benthaus è laureata in meccatronica e ha conseguito un master in ingegneria aerospaziale, per poi entrare all'Esa, dove si occupa di esperimenti di radio-occultazioni marziane.