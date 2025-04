Blackout in Spagna, è ancora giallo sulle rinnovabili

A oltre 24 ore dal blackout che ha lasciato senza elettricità Spagna e Portogallo, le cause restano ignote. Il gestore spagnolo esclude attacchi informatici, errori umani e maltempo. Il premier Sánchez ha annunciato un'indagine tecnica nazionale con supporto europeo. Il calo di tensione di 15 gigawatt, pari al 60% della rete, ha interrotto il collegamento tra Francia e Spagna. Alcuni esperti puntano il dito contro l'eccesso di rinnovabili, che in Iberia coprono l'80% del fabbisogno elettrico, rendendo il sistema più fragile in caso di instabilità.