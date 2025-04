Blackout in Spagna, aperta inchiesta per sabotaggio

Dopo oltre 24 ore, Madrid e la penisola iberica tornano gradualmente alla normalità dopo un blackout senza precedenti che ha colpito anche il sud della Francia. Le cause restano incerte: per il gestore della rete si tratterebbe di un eccesso di energia prodotta da fonti rinnovabili, ma il premier Pedro Sánchez non esclude ipotesi di sabotaggio, ora oggetto d’indagine da parte della Corte penale suprema. Cinque le vittime accertate. Il Consiglio di Sicurezza Nazionale, presieduto dal Re, ha istituito una commissione d'inchiesta, mentre l’UE ha richiesto una relazione e un’indagine tecnica di sei mesi. Le interconnessioni con Francia e Marocco hanno aiutato a ripristinare l'elettricità, ma i disagi nei trasporti e nella vita quotidiana sono stati diffusi.