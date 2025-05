Blackout a Nizza per incendio doloso: si indaga per sabotaggio

Nizza è stata colpita da un blackout nella notte a causa di un incendio doloso in una sottostazione elettrica nel quartiere Moulins, che ha lasciato senza corrente 45mila abitazioni, l’aeroporto e la rete tramviaria. La corrente è stata ripristinata, ma restano timori per infrastrutture critiche come gli ospedali. La polizia indaga per sabotaggio, rilevando danni alla porta della sala trasformatori e tracce di pneumatici sul luogo. L’episodio segue di poche ore un altro blackout a Cannes, anch’esso attribuito a sabotaggi, sollevando sospetti su un possibile collegamento con azioni orchestrate, forse di matrice russa.