Birmania, gara tra mongolfiere per festeggiare la fine della stagione delle piogge

La Birmania celebra la fine della stagione delle piogge con l'annuale festival Tazaundaing, una festa di otto giorni caratterizzata da fuochi d'artificio e mongolfiere giganti, realizzate in bambù e carta, che vengono lanciate nel cielo notturno. Nella capitale, Naypyitaw, i team dei diversi ministeri governativi hanno lanciato 14 mongolfiere in una competizione per mostrare la loro creatività. Il festival delle luci Tazaundaing è nato sotto il dominio coloniale britannico nel secolo scorso. Da allora si è evoluto fino a diventare un appuntamento nazionale molto amato. Il centro principale è a Taunggyi, nello Stato orientale di Shan, ma eventi simili si svolgono in tutto il Paese.