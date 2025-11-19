Bin Salman alla Casa Bianca, la domanda su Khashoggi fa infuriare Trump

Durante un punto stampa alla Casa Bianca, Donald Trump è intervenuto bruscamente per interrompere una giornalista di Abc che aveva chiesto al principe ereditario saudita Mohammed bin Salman dell'omicidio di Jamal Khashoggi. Il presidente ha difeso l’ospite, affermando che "non sa nulla" del caso. Poi si è scagliato contro la giornalista: "Possiamo chiuderla qui. Non deve mettere in imbarazzo il nostro ospite facendo una domanda del genere".