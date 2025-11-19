Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
LA REAZIONE DEL PRESIDENTE

Bin Salman alla Casa Bianca, la domanda su Khashoggi fa infuriare Trump

Il presidente interrompe una giornalista Abc che parla dell'omicidio del giornalista: "Non mettete in imbarazzo il nostro ospite"

19 Nov 2025 - 10:07
00:51 

 Durante un punto stampa alla Casa Bianca, Donald Trump è intervenuto bruscamente per interrompere una giornalista di Abc che aveva chiesto al principe ereditario saudita Mohammed bin Salman dell'omicidio di Jamal Khashoggi. Il presidente ha difeso l’ospite, affermando che "non sa nulla" del caso. Poi si è scagliato contro la giornalista: "Possiamo chiuderla qui. Non deve mettere in imbarazzo il nostro ospite facendo una domanda del genere".