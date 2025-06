Bimbo di 5 anni trascinato al largo mentre fa il bagno con la nonna sul materassino

Attimi di tensione al largo di Castellammare di Stabia (Napoli), dove un bambino di 5 anni e sua nonna sono stati trascinati al largo, a circa due miglia nautiche dalla riva (quasi quattro chilometri) a causa delle forti correnti e del vento. Determinante l’intervento tempestivo della Guardia Costiera, che è partita dal porto stabiese con la motovedetta CP 542 riuscendo a evitare conseguenze drammatiche. Un militare si è lanciato in acqua per raggiungere il piccolo, rimasto su un materassino gonfiabile, mentre la nonna, che aveva tentato di soccorrerlo gettandosi in mare, non riusciva più a tornare a riva. Entrambi sono stati recuperati e affidati alle cure del personale sanitario del 118 di Torre Annunziata. Momenti di apprensione anche per il nonno, rimasto a terra, che ha accusato un malore ed è stato a sua volta assistito dai soccorritori.