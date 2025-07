Una bambina di 5 anni è caduta in mare dal ponte di una nave da crociera diretta in Florida. Il padre si è tuffato subito per salvarla. Il comandante ha rallentato e invertito la rotta, mentre una scialuppa ha recuperato entrambi. Grande commozione a bordo per il lieto fine. La compagnia ha elogiato l'equipaggio per il pronto intervento e ha ribadito la priorità assoluta data alla sicurezza.