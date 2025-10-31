Billie Eilish tira le orecchie ai miliardari: "Perché avete così tanti soldi? Datene di più in beneficenza"

Billie Eilish ha rivolto un appello ai miliardari durante la cerimonia di premiazione degli Innovator Awards del Wall Street Journal al MoMA di New York. Accettando il premio per la musica, la cantante ha detto: “Se sei un miliardario, perché sei un miliardario? E nessun odio, ma date via i vostri soldi”. In sala erano presenti, tra gli altri, Mark Zuckerberg con Priscilla Chan e George Lucas. Eilish ha poi annunciato che donerà 11,5 milioni di dollari, parte dei proventi del suo tour Hit Me Hard and Soft, a iniziative di equità alimentare, giustizia climatica e riduzione delle emissioni.