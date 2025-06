Bill Gates dona il 99% del suo patrimonio: "Tutto per l'Africa"

Bill Gates ha annunciato il progetto più ambizioso della sua vita: destinare quasi tutto il suo patrimonio, circa 200 miliardi di dollari, allo sviluppo del continente africano. L’investimento sarà distribuito in vent’anni, fino al 2045, quando chiuderà la Bill & Melinda Gates Foundation. L’obiettivo: migliorare salute, istruzione e condizioni di vita nei Paesi più fragili. Solo l’1% del suo impero andrà ai figli, "perché trovino la loro strada". Gates si conferma il più grande filantropo della storia, e attacca Elon Musk per aver ostacolato i fondi ai programmi umanitari: "Non è da leader lasciare morire i più poveri".