Bielorussia, il video della liberazione del Premio Nobel Bialiatski

Il leader bielorusso Aleksandr Lukashenko ha ordinato la liberazione di 123 detenuti, tra cui il premio Nobel per la Pace Ales Bialiatski e l'esponente dell'opposizione Maria Kalesnikava. L'annuncio arriva dopo la visita a Minsk dell'inviato Usa John Coale, che ha avuto modo di incontrare Lukasheko. In cambio della liberazione dei detenuti, gli Stati Uniti hanno accettato di revocare le sanzioni sulla potassa bielorussa. Bialiatski, co-vincitore del Premio Nobel per la Pace nel 2022, è un attivista per i diritti umani e si trovava in carcere dal luglio 2021. Kalesnikava invece era stata una delle leader delle proteste di massa contro Lukashenko nel 2020.