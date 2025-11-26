Betlemme, torna l'albero vicino alla Natività dopo quattro anni

Operai palestinesi sono al lavoro per allestire un grande albero di Natale proprio accanto alla Chiesa della Natività, segnando il ritorno delle celebrazioni natalizie a Betlemme dopo quattro anni di stop. La città simbolo della cristianità, che conserva il luogo riconosciuto come la nascita di Gesù, aveva sospeso ogni festeggiamento a causa della pandemia prima e della guerra a Gaza poi. L'atmosfera è di ripartenza: agenti di polizia montano barriere per gestire la folla attesa nei giorni delle festività, mentre gli operai avvolgono l'albero con luci e decorazioni.