OPERAI PALESTINESI AL LAVORO

Betlemme, torna l'albero vicino alla Natività dopo quattro anni

Un gesto simbolico riaccende le celebrazioni nella città sacra

26 Nov 2025 - 14:09
00:47 

Operai palestinesi sono al lavoro per allestire un grande albero di Natale proprio accanto alla Chiesa della Natività, segnando il ritorno delle celebrazioni natalizie a Betlemme dopo quattro anni di stop. La città simbolo della cristianità, che conserva il luogo riconosciuto come la nascita di Gesù, aveva sospeso ogni festeggiamento a causa della pandemia prima e della guerra a Gaza poi. L'atmosfera è di ripartenza: agenti di polizia montano barriere per gestire la folla attesa nei giorni delle festività, mentre gli operai avvolgono l'albero con luci e decorazioni.