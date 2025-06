Bertinotti, "Costretto a vendere i miei Warhol. Altro che comunista ricco"

Fausto Bertinotti, 85 anni, mette nientemeno che all’asta quelle due opere dell’artista americano Andy Warhol, datate 1972, raffiguranti il padre della rivoluzione comunista cinese, quadri che erano stati lasciati in eredità a lui e alla moglie dal caro amico banchiere Mario D’Urso. Regalo per il quale, tempo fa, i critici erano tornati a malignare sui comunisti in cachemire e si interrogarono sul valore delle due serigrafie.