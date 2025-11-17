Berna, la 37esima edizione dei World Cheese Awards: in gara oltre 5mila formaggi

Berna ha accolto migliaia di appassionati e professionisti del settore caseario per la 37esima edizione dei World Cheese Awards. L'evento ha portato in Svizzera oltre 5mila formaggi, trasformando la Capitale in un grande teatro dedicato ai sapori, alle tradizioni e alle tecniche casearie di tutto il mondo. Per tre giorni, 265 giudici hanno analizzato ogni dettaglio dei prodotti in gara. Hanno annusato, tagliato e assaggiato formaggi provenienti da 46 Paesi, con un numero record di partecipazioni che spazia dall'Australia all'Austria, dalla Bulgaria al Brasile. A conquistare il primo posto è stato uno Spezial Gruyère svizzero, prodotto dal caseificio di montagna di Vorderfultigen, situato a circa 20 chilometri a sud di Berna. Con 85 punti ha superato ogni altro concorrente, confermando la qualità e il prestigio del panorama caseario elvetico.