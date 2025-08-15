Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
IN MODO PACIFICO

Berlino, tuffi nella Sprea contro il divieto di balneazione

Gli attivisti del gruppo Flussbad Berlin hanno organizzato una"nuotata di protesta contro"un bando in vigore dal 1925

di Giuseppe Facchini
15 Ago 2025 - 14:19
01:34 

"È fantastico, il tempo è perfetto, ci sono 29 gradi e l'acqua è molto piacevole. Mi piacerebbe farlo tutti i giorni dopo il lavoro". A Berlino circa 400 persone in costume, con gonfiabili e cuffiette, si sono messi in fila per fare un tuffo nel fiume Sprea. Nelle metropoli soffocate dal cemento il caldo non da tregua, e così si moltiplicano gli appelli contro i divieti di balneazione nei fiumi che le attraversano. Nella capitale tedesca sono stati gli attivisti del gruppo Flussbad Berlin a organizzare tuffi e nuotate di protesta contro un divieto in vigore dal 1925. L'acqua è sufficientemente pulita, e grazie ai moderni sistemi di depurazione può solo che migliorare, spiegano.

berlino
fiume

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri