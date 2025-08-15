Berlino, tuffi nella Sprea contro il divieto di balneazione

"È fantastico, il tempo è perfetto, ci sono 29 gradi e l'acqua è molto piacevole. Mi piacerebbe farlo tutti i giorni dopo il lavoro". A Berlino circa 400 persone in costume, con gonfiabili e cuffiette, si sono messi in fila per fare un tuffo nel fiume Sprea. Nelle metropoli soffocate dal cemento il caldo non da tregua, e così si moltiplicano gli appelli contro i divieti di balneazione nei fiumi che le attraversano. Nella capitale tedesca sono stati gli attivisti del gruppo Flussbad Berlin a organizzare tuffi e nuotate di protesta contro un divieto in vigore dal 1925. L'acqua è sufficientemente pulita, e grazie ai moderni sistemi di depurazione può solo che migliorare, spiegano.