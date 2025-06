Berlino, incendio nel cantiere di un grattacielo: in salvo tutti gli operai

Un incendio di grandi proporzioni è divampato in un cantiere per la costruzione di un grattacielo nel centro di Berlino. Le fiamme si sono sviluppate tra Kurfürstenstraße e An der Urania, nel quartiere Tiergarten, richiedendo l'intervento di circa 130 vigili del fuoco. Gli operai presenti sul posto sono riusciti a fuggire in tempo e non si segnalano feriti, secondo quanto comunicato dai soccorritori. Una densa nube di fumo si è sollevata dall'edificio di circa venti piani, restando visibile per lungo tempo. Le autorità hanno chiuso l'area al traffico per sicurezza.