Bella Scienza, un interruttore contro la leucemia

Esiste un interruttore per distruggere il cancro: è quanto spiega su Nature Cancer un team della Lund University, in Svezia. E' stata identificata e colpita in vitro SLAMF6, una proteina il cui blocco, attraverso una specifica, potrebbe "riaccendere" le difese immunitarie contro la Leucemia Mieloide Acuta, offrendo una nuova pista terapeutica per una malattia che ha opzioni fin qui limitate. Marco Martinelli e Claudia Vanni, nella nuova puntata di Bella Scienza, ti spiegano i dettagli di questo nuova scoperta.