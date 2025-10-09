Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Salute
IL FUTURO CHE CI ASPETTA

Bella Scienza, un interruttore contro la leucemia

Nuova pista terapeutica per "riaccendere" le difese immunitarie

di Claudia Vanni e Marco Martinelli
09 Ott 2025 - 20:28
01:30 

Esiste un interruttore per distruggere il cancro: è quanto spiega su Nature Cancer un team della Lund University, in Svezia. E' stata identificata e colpita in vitro SLAMF6, una proteina il cui blocco, attraverso una specifica, potrebbe "riaccendere" le difese immunitarie contro la Leucemia Mieloide Acuta, offrendo una nuova pista terapeutica per una malattia che ha opzioni fin qui limitate. Marco Martinelli e Claudia Vanni, nella nuova puntata di Bella Scienza, ti spiegano i dettagli di questo nuova scoperta.

bella scienza