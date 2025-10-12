Logo Tgcom24
Bella Italia: Kalabria Coast to Coast

Ultimo appuntamento del viaggio in Calabria con Bella Italia. Partiamo da un lago turchese per parlare di un percorso molto particolare: il cammino Kalabria Coast to Coast, che taglia il lato più stretto della regione, dallo Ionio al Tirreno passando per borghi e boschi meravigliosi.

12 Ott 2025 - 14:00
