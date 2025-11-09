Belgrado, sulle macerie del Generalstab sorgerà una Trump Tower

Una Trump Tower sulle macerie del palazzo simbolo dell'antiamericanismo nei Balcani. A Belgrado, l'edificio del Generalstab, il vecchio stato maggiore dell'esercito serbo, malridotto dalle bombe Nato nel 1999, diventerà un super resort a 5 stelle targato Trump. Con una carambola storica, politica e immobiliare, il presidente americano è riuscito in una vera impresa: quella di convincere il presidente serbo Alexander Vucic a concedere l'autorizzazione a costruire nel cuore della capitale un mega hotel da 500 milioni di dollari, 175 stanze e 1500 appartamenti extralusso. Non senza polemiche.