Belgrado, migliaia di manifestanti bloccano le strade per protesta

Migliaia di manifestanti hanno preso parte a Belgrado a una manifestazione organizzata dagli studenti universitari per protestare contro il governo per il crollo di un tetto di una stazione a Nov Sad avvenuto il primo novembre, in cui sono morte 15 persone. I dimostranti, che hanno bloccato una importante arteria nel centro della capitale serba, accusano il governo del presidente Aleksandar Vucic di corruzione dopo che dalle indagini emergerebbero responsabilità dell'esecutivo nella ristrutturazione dell'infrastruttura.