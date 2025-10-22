Logo Tgcom24
Mondo
Belgrado, esplosioni davanti al Parlamento

Un uomo ha aperto il fuoco nella tendopoli allestita dagli studenti nel centro di Belgrado, ferendo gravemente una persona prima di appiccare un incendio

22 Ott 2025 - 13:26
00:16 
