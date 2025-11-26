Belen rompe il silenzio: "Ecco perché faticavo a parlare sul palco"

Belen Rodriguez ha chiarito sui social i motivi delle difficoltà mostrate sul palco durante l'evento Vanity Fair Stories a Milano. Nei video circolati online la showgirl appariva rallentata, con voce incerta e movimenti poco coordinati, un comportamento che aveva preoccupato molti. L'episodio si è verificato mentre rispondeva a domande legate a dichiarazioni precedenti sulla sua relazione con Stefano De Martino. Più che le parole, è stato il suo stato a colpire i presenti, che hanno notato un evidente malessere. Le immagini hanno alimentato interrogativi e commenti, spingendola a intervenire personalmente sulla vicenda. Dalla sua pagina Instagram, Belen ha spiegato di aver avuto un attacco di panico complesso proprio prima di salire sul palco. Ha raccontato di non aver mai nascosto le sue difficoltà legate a panico e depressione e di aver assunto tre calmanti in pochi minuti nel tentativo di riprendersi. La decisione di partecipare comunque all'intervista, ha ammesso, non è stata semplice. La showgirl ha parlato di fragilità, del peso dell’esposizione pubblica e della paura di essere giudicata. Ha aggiunto di essere in cura e di stare lavorando per affrontare queste situazioni, sottolineando quanto non sia facile mostrarsi in momenti di vulnerabilità.