Beirut, migliaia in strada per l'addio al leader di Hezbollah ucciso in un raid israeliano

A Beirut migliaia di persone hanno partecipato ai funerali di Haytham Tabtabai, il comandante militare di Hezbollah morto in un attacco aereo israeliano nel sud della capitale libanese. Il corteo ha attraversato le strade con un'ampia partecipazione popolare, tra sostenitori e militanti del movimento. La bara di Tabtabai, avvolta nella bandiera gialla del gruppo, è stata trasportata a spalla tra la folla, che ha accompagnato lentamente il passaggio scandendo slogan e mostrando simboli del movimento. Accanto al comandante sono stati commemorati anche due combattenti rimasti uccisi nello stesso raid.