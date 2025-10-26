Logo Tgcom24
LA STRATEGIA

Basta panda: ora la Cina punta sulle scimmie dal naso dorato

Muso azzurro, pelliccia aurea e uno sguardo che conquista: sono le nuove star della diplomazia di Pechino

di Viviana Guglielmi
26 Ott 2025 - 19:35
01:34 

Muso azzurro, pelliccia aurea e uno sguardo che conquista: le scimmie dal naso dorato sono le nuove star della diplomazia cinese. Dopo i panda, tocca a loro rappresentare Pechino nel mondo: agili, curiose e impossibili da ignorare. È la nuova versione della diplomazia del panda: una strategia con cui la Cina, dagli anni Cinquanta, utilizza i suoi animali più rari per stringere rapporti di amicizia e collaborazione.

