DUE PERSONE DENUNCIATE

Bari, sequestrati profumi falsi e cosmetici pericolosi: maxi operazione della Gdf

Tra i prodotti bloccati anche smalti con TPO, composto ritenuto potenzialmente cancerogeno

21 Ott 2025 - 10:10
01:13 

I finanzieri di Bari hanno sequestrato oltre 6mila articoli tra profumi contraffatti e cosmetici contenenti sostanze vietate, per un valore superiore ai 100mila euro. Nel mirino un deposito a Noicattaro e diversi negozi. Tra i prodotti bloccati anche smalti con TPO, composto ritenuto potenzialmente cancerogeno. Due persone sono state denunciate per commercio di prodotti con segni falsi, tre per vendita di cosmetici dannosi.