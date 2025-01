Sarà maschio o femmina? La ruota panoramica di Bari si illumina per il gender reveal

La creatività non conosce limiti quando si tratta di gender reveal. L'idea più recente arriva dal Lungomare di Bari, dove una coppia in attesa ha scelto un modo decisamente insolito per scoprire e annunciare ai propri cari il sesso del bebè. Hanno infatti utilizzato la ruota panoramica di largo Giannella, che, grazie a un suggestivo gioco di luci, ha rivelato a tutti che presto nascerà un bambino.