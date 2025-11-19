Bari, l'auto finisce in mare: il conducente si salva sul tettuccio

Un’auto è finita in mare nel porto di Bari prima dell'imbarco su un traghetto diretto in Albania. La dinamica è da chiarire, ma pare che il conducente abbia perso il controllo del mezzo durante una manovra sulla banchina resa scivolosa dalla pioggia. La vettura è finita in acqua e l’uomo, un cittadino albanese, si è salvato salendo sul tettuccio. La Guardia Costiera è intervenuta per recuperarlo, mentre i sommozzatori dei vigili del fuoco hanno avviato le operazioni per riportare a galla l’auto.