Bari, indagata per falso la moglie del consigliere Pd Caracciolo

Era solo questione di tempo e alla fine la procura di Bari ha indagato per falso Carmela Fiorella, moglie del consigliere regionale del Pd Filippo Caracciolo. Tutto ruota intorno alla laurea presentata dalla donna per accedere e poi vincere un concorso come manager delle risorse umane di Aeroporti di Puglia. Il titolo sarebbe stato contraffatto per poter accedere alla selezione: occorreva una laurea in Economia mentre Carmela Fiorella l'aveva conseguita in Scienze dell'amministrazione. Da qui l'idea di alterare il documento presentato alla commissione.