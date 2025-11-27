Bari, elicotteri e unità speciali nel blitz contro il clan Strisciuglio

Nelle prime ore del mattino, a Bari e Triggiano, i carabinieri del Comando Provinciale di Bari hanno eseguito un’imponente operazione contro il clan Strisciuglio. Con il supporto del 6° Nucleo Elicotteri di Bari e delle unità cinofile di Modugno, è stata data esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 12 persone. Le accuse, contestate a vario titolo, comprendono associazione mafiosa, traffico di stupefacenti, estorsioni, porto e detenzione di armi clandestine e da guerra, oltre a lesioni, esplosioni pericolose e reati aggravati dal metodo mafioso.