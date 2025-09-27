Logo Tgcom24
ANCORA OVERTOURISM

Barcellona, pistole d'acqua contro i turisti

Nel mirino inconsapevoli"turisti a Parc Guell: "State a casa vostra"

27 Set 2025 - 17:37
00:49 

Nuova forma di protesta catalana contro il fenomeno dell'overtourism. "Siamo qui a Parc Guell-spiega una manifestante - per essere solidali con i nostri concittadini: i quartieri di Barcellona non possono più vivere perché il turismo di massa li stanno uccidendo il loro quartiere. Non possono andare a comprare le uova dietro l'angolo perché voi state comprando i vostri souvenir. Lasciate in pace la gente. Il turismo sta uccidendo Barcellona"

