NOTTE DI TENSIONE

Barcellona, manifestazione pro Pal si trasforma in guerriglia: incendi e vetrine rotte

La manifestazione faceva parte di uno sciopero generale a sostegno del popolo palestinese e contro l'azione militare di Israele nella Striscia di Gaza

16 Ott 2025 - 13:26
01:16 

Notte di tensioni e scontri a Barcellona dopo che una manifestazione pro Pal si è trasformata in guerriglia. Circa mille le persone in corteo verso il consolato di Israele. La manifestazione faceva parte di uno sciopero generale a sostegno del popolo palestinese e contro l'azione militare di Israele nella Striscia di Gaza. La violenza è scoppiata quando alcuni manifestanti hanno dato fuoco a dei cassonetti e hanno rotto le vetrine di banche e fast food.