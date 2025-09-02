Barcellona, Global Sumud Flotilla riparte dopo il rinvio causato dal maltempo

La Global Sumud Flotilla, "la flotta civile coordinata e nonviolenta, composta principalmente da piccole imbarcazioni che salpano da porti di tutto il Mediterraneo per rompere l'assedio illegale di Gaza imposto dall'occupazione israeliana", è ripartita lunedì sera da Barcellona dopo che era stata costretta a fare ritorno al porto spagnolo a causa di un violento peggioramento delle condizioni meteorologiche. L'organizzazione ha definito la sosta "un'opportunità tecnica" per apportare gli ultimi aggiustamenti alle circa trenta imbarcazioni coinvolte. La missione, che intende sfidare il blocco navale israeliano della Striscia di Gaza e consegnare aiuti umanitari, vede la partecipazione di figure note come Greta Thunberg e l'ex sindaca di Barcellona, Ada Colau. La flottiglia comprende oltre 20 imbarcazioni e 300 attivisti.