Bangkok soffoca nello smog: 350 scuole chiuse e trasporti gratis per combattere l'inquinamento

Oltre 350 scuole chiuse e trasporti pubblici gratuiti per una settimana: sono queste le misure adottate dal governo thailandese per fronteggiare l'inquinamento che sta soffocando Bangkok. Le microparticelle PM 2,5 hanno superato di sette volte la soglia raccomandata dall'OMS, complice l'aria stagnante tipica di questa stagione. Mentre il primo ministro Shinawatra chiede misure più rigide, come il blocco delle nuove costruzioni, si sperimentano metodi alternativi per migliorare la qualità dell'aria, tra cui spruzzare acqua ghiacciata dagli aerei.