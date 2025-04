Bangkok, 103 monaci pregano per le vittime del crollo del grattacielo

A Bangkok, in Thailandia, 103 monaci buddisti si sono riuniti in una cerimonia di preghiera per onorare le vittime del drammatico crollo di un grattacielo avvenuto nella Capitale. L'iniziativa si è svolta a 14 giorni di distanza dal sisma che ha devastato l'area. Il grattacielo, alto 30 piani, è collassato dopo che un potente terremoto di magnitudo 7.7 ha colpito il vicino Myanmar, causando gravi danni anche in Thailandia.