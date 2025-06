Gli iracheni hanno marciato per le strade di Bassora eBaghdad, sventolando bandiere iraniane e ritratti di leader di spicco, per celebrare il cessate il fuoco tra Israele e Iran. Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha annunciato la "fine della guerra dei 12 giorni" imposta da Israele, in un messaggio alla nazione riportato dall'agenzia di stampa ufficiale IRNA.