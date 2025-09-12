Azzurra libertà, i giovani di Forza Italia in festa a San Benedetto

I giovani di Forza Italia si trovano a San Benedetto del Tronto per Azzurra Libertà. Anche quest'anno si parla di impegno politico e di battaglie di libertà che sono il DNA di Forza Italia. Le grandi questioni della politica italiana e internazionale e i venti cupi che soffiano da est al centro del discorso. Grande attesa per l'intervento del segretario Antonio Tajani.