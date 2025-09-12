Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Politica
Tanti ospiti e tanto dibattito

Azzurra libertà, i giovani di Forza Italia in festa a San Benedetto

Anche quest'anno si parla di impegno politico e di battaglie di libertà che sono il DNA di Forza Italia"

di Enrico Laurelli
12 Set 2025 - 19:22
01:31 

I giovani di Forza Italia si trovano a San Benedetto del Tronto per Azzurra Libertà. Anche quest'anno si parla di impegno politico e di battaglie di libertà che sono il DNA di Forza Italia. Le grandi questioni della politica italiana e internazionale e i venti cupi che soffiano da est al centro del discorso. Grande attesa per l'intervento del segretario Antonio Tajani.

azzurra liberta
forza italia
video evidenza

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri