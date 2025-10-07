Logo Tgcom24
Azimut, prodotti avanzati per investire nell'economia reale

Daniela Deghi, partner di Electa Ventures, spiega come Azimut indirizzi il risparmio verso le PMI attraverso strumenti volti a sostenere le eccellenze italiane.

07 Ott 2025 - 12:23
03:42 

