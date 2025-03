Aveva ingerito 18 ovuli con 280 grammi di cocaina: fermato prima dell'imbarco

Un nigeriano di 40 anni è stato fermato dalla guardia di finanza poco prima di imbarcarsi da Civitavecchia in direzione Olbia. L'uomo aveva ingerito 18 ovuli contenenti oltre 280 grammi di cocaina: i finanzieri si sono insospettiti per la reazione del cane antidroga durante un normale controllo e così hanno deciso di approfondire l'ispezione con accertamenti medici in ospedale. L'uomo è stato arrestato per il reato di traffico di sostanze stupefacenti