Avellino, scoperto garage trasformato in centro estetico

Esercitava abusivamente l'attività di estetista all'interno del garage della propria abitazione. L'hanno scoperta i militari della guardia di finanza di Ariano Irpino, in provincia di Avellino che, su mandato della Procura di Benevento, hanno fatto irruzione nel locale di pertinenza dell'abitazione di edilizia residenziale di cui la donna era assegnataria. Nel corso dell'intervento sono stati identificati i clienti presenti e acquisita la documentazione extracontabile che ha consentito di risalire all'ammontare dei ricavi non dichiarati al fisco. Lo stanzone nel quale operava presentava gravi carenze igienico-sanitarie ed era privo dei requisiti minimi di sicurezza. I finanzieri hanno sequestrato quasi cinquemila strumenti da lavoro non sterilizzati, tra i quali smalti, lime, frech pad ed anche sostanze contenenti composti chimici cancerogeni e tossici il cui uso è vietato nei Paesi dell'Unione Europea. La titolare è stata denunciata per esercizio abusivo e il locale posto sotto sequestro. Le violazioni riscontrate prevedono sanzioni amministrative fino a quasi 26mila euro.