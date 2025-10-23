Logo Tgcom24
strumentazione non a norma

Avellino, scoperto garage trasformato in centro estetico

Le violazioni riscontrate prevedono sanzioni amministrative fino a quasi 26mila euro

23 Ott 2025 - 08:37
Esercitava abusivamente  l'attività di estetista all'interno del garage della propria  abitazione. L'hanno scoperta i militari della guardia di finanza  di Ariano Irpino, in provincia di Avellino che, su mandato della  Procura di Benevento, hanno fatto irruzione nel locale di  pertinenza dell'abitazione di edilizia residenziale di cui la  donna era assegnataria.  Nel corso dell'intervento sono stati identificati i clienti  presenti e acquisita la documentazione extracontabile che ha  consentito di risalire all'ammontare dei ricavi non dichiarati al fisco. Lo stanzone nel quale operava presentava gravi carenze  igienico-sanitarie ed era privo dei requisiti minimi di  sicurezza. I finanzieri hanno sequestrato quasi cinquemila  strumenti da lavoro non sterilizzati, tra i quali smalti, lime,  frech pad ed anche sostanze contenenti composti chimici  cancerogeni e tossici il cui uso è vietato nei Paesi dell'Unione  Europea. La titolare è stata denunciata per esercizio abusivo e  il locale posto sotto sequestro. Le violazioni riscontrate  prevedono sanzioni amministrative fino a quasi 26mila euro.

