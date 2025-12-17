Avellino, all'Arci scuola di Islam

"Qui ci abitano i miei genitori, che io sappia qua non c’è nessuna associazione dell’Islam". A sentire gli abitanti del quartiere, nessuno sembra conoscerlo, ma "Islam insieme" esiste, ha sede in questo palazzo ed è affiliato all'Arci, l’associazione ricreativa culturale italiana che vanta oltre un milione di iscritti. Tra le finalità di Islam insieme - si legge sullo statuto - c’è quella di promuovere la cultura arabo-islamica e i principi di dialogo interculturale, al fine di educare alla diversità e sensibilizzare sui temi della discriminazione razziale e religiosa. Eppure navigando sulla pagina social, in un post, condiviso con Arci, risalente al 29 novembre, si chiedeva la liberazione dell’Imam di Torino, Muhammad Shahin, che nel corso di una manifestazione pro Palestina giustificava il 7 ottobre. Tra le varie attività vengono proposti anche corsi di avvicinamento alla cultura islamica, di preparazione al Ramadan, sulla lingua araba. Non manca poi il sostegno alla Global Sumud, la flottiglia di volontari partita a sostegno della Palestina. Arci e Islam insieme, con il patrocinio del comune di Avellino, a luglio sono stati anche tra gli organizzatori della presentazione del libro di Francesca Albanese, la discussa relatrice Onu sui Territori palestinesi, nota per le sue posizioni anti israeliane.