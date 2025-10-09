Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
Il commento

Autorità nazionale palestinese: "L'accordo è un passo nella giusta direzione"

Omar Awadallah sull'intesa Israele-Hamas: "Priorità è fermare la guerra a Gaza"

09 Ott 2025 - 17:55
01:00 

I palestinesi in Cisgiordania hanno accolto con favore l'accordo di cessate il fuoco tra Hamas e Israele. Molti, però, temono che lo Stato ebraico possa riprendere la guerra dopo aver recuperato i suoi ostaggi detenuti a Gaza dai miliziani. "Accogliamo con favore gli sforzi del presidente americano, il suo annuncio sul cessate il fuoco e l'intesa già concordata ieri sera, e riteniamo che questo sia un passo nella giusta direzione. Crediamo quindi che ora sia importante fermare immediatamente la guerra a Gaza. E' sempre stata una priorità per la leadership e il popolo palestinese: fermare le uccisioni, il genocidio, la carestia e liberare i prigionieri a Gaza", ha affermato Omar Awadallah, viceministro degli Esteri dell’Autorità nazionale palestinese, parlando da Ramallah.