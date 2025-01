Autonomia, stop al referendum contro la riforma Calderoli

Il referendum abrogativo sull'autonomia differenziata non è ammissibile. E' sonora la bocciatura della Corte Costituzionale al quesito proposto dalle Regioni guidate dal centrosinistra per smantellare la riforma Calderoli. Finalità e oggetto della petizione non sono chiari, ha sentenziato la Consulta che ha pure sottolineato come le criticità - sette i punti da riformulare - del testo erano già state evidenziate dai giudici costituzionali che avevano pertanto rimesso al Parlamento il compito di modificarlo. Una specifica dovuta, visto che proprio la Corte aveva avallato la legittimità costituzionale della riforma. La stessa camera di consiglio ha invece dato il via libera agli altri 5 quesiti referendari che saranno dunque sottoposti agli elettori nella prossima primavera.