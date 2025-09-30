Auto sperona civili vicino a Gerusalemme, due feriti

Un'auto ha speronato dei civili israeliani ad al Khader, a sud di Gerusalemme, in Cisgiordania, ferendo due adolescenti. L'uomo alla guida, uscito dal veicolo con un coltello in mano, è stato ucciso. "Le forze di sicurezza hanno eliminato il terrorista che aveva compiuto l'attacco con investimento e tentato accoltellamento sul posto", riferisce l'Idf. "I nostri militari sono stati inviati sul luogo per circondare l'area e predisporre posti di blocco stradali", conclude. L'uomo sarebbe un residente di Beit Fajar, vicino a Betlemme.