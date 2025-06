Austria, strage in un liceo a Graz: studente apre il fuoco contro compagni e insegnanti

Graz, in Austria, è sconvolta da una strage senza precedenti: un giovane, presumibilmente uno studente del liceo Borg, ha aperto il fuoco durante le prove d’esame, uccidendo nove persone e ferendone dieci, alcune gravemente. L’attentatore si è tolto la vita in un bagno dell’istituto. La polizia sta verificando se abbia agito da solo. Le prime ipotesi parlano di un movente legato a episodi di bullismo subiti. L’edificio scolastico è stato evacuato e gli studenti, in stato di shock, sono stati accolti nella vicina Helmut List Hall. Il ministro degli Interni Karner ha annunciato un sopralluogo urgente