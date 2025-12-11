Logo Tgcom24
INCHIESTA PER OMICIDIO COLPOSO

Austria, abbandona in vetta la fidanzata: muore assiderata

Per gli inquirenti l'uomo avrebbe commesso diversi errori fatali

11 Dic 2025 - 12:51
01:11 

Kerstin Gunter, 33 anni, era morta assiderata il 19 gennaio a quasi 3.800 metri sulla montagna del Grossglockner in Austria, dove era stata abbandonata dal fidanzato Thomas Plamberger. Secondo la ricostruzione, poche ore prima Gunter era stata colpita da disorientamento e stanchezza, e il fidanzato aveva deciso di scendere ad altitudini più basse per cercare aiuto, lasciando da sola la compagna. Tornò 6 ore e mezza dopo, trovando Kerstin senza vita. Per gli inquirenti l'uomo avrebbe commesso diversi errori fatali: ora è accusato di omicidio colposo.

