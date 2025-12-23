Australia, un koala sale sul bus per sfuggire al traffico

Una scena insolita ha sorpreso passeggeri e soccorritori a Brisbane, in Australia, dove un koala è stato avvistato a bordo di un autobus cittadino. L'episodio è avvenuto su un CityGlider, dopo che l'animale era stato visto muoversi in mezzo al traffico su una strada del quartiere Camp Hill. Secondo quanto ricostruito, l'autista del bus ha notato il koala mentre evitava le auto su Wiles Street, prima di arrampicarsi su un palo della luce. Temendo che potesse rimettersi in strada e finire investito, il conducente è intervenuto con prontezza. Dopo aver coperto la testa dell'animale con una giacca leggera per calmarlo, lo ha spostato all'interno del mezzo e ha allertato il "Koala Rescue Brisbane South". Nel video il marsupiale, chiamato Peri, appare aggrappato a un palo all'interno dell'autobus, mentre attende i soccorsi. Il koala è stato poi trasferito all'ospedale per la fauna selvatica della RSPCA per alcuni controlli. Gli esami hanno escluso ferite e, meno di 24 ore dopo, Peri è stato giudicato in buona salute e rimesso in libertà in una riserva naturale vicina.