SEXY PER SOLIDARIETÀ

Australia, torna il calendario benefico dei vigili del fuoco: online il video dal backstage

Il filmato del dietro le quinte mostra i pompieri durante gli scatti, tra sorrisi e autenticità

17 Ott 2025 - 11:29
03:00 

È tornato il calendario solidale dei vigili del fuoco australiani, che unisce scatti a torso nudo e animali per raccogliere fondi destinati a cause benefiche. Tra i progetti sostenuti: ospedali pediatrici, salute mentale dei soccorritori e aiuti in caso di disastri. L'edizione 2025 propone cinque versioni, tra cui quella dedicata ai cani, ai gatti e una senza animali. Diventato virale, il video del backstage mostra i pompieri durante gli scatti, tra sorrisi e autenticità.