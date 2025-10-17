Australia, torna il calendario benefico dei vigili del fuoco: online il video dal backstage

È tornato il calendario solidale dei vigili del fuoco australiani, che unisce scatti a torso nudo e animali per raccogliere fondi destinati a cause benefiche. Tra i progetti sostenuti: ospedali pediatrici, salute mentale dei soccorritori e aiuti in caso di disastri. L'edizione 2025 propone cinque versioni, tra cui quella dedicata ai cani, ai gatti e una senza animali. Diventato virale, il video del backstage mostra i pompieri durante gli scatti, tra sorrisi e autenticità.