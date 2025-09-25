Australia, sub circondato da decine di squali nella barriera di Middleton Reef

Dean Cropp ha immortalato l'incontro ravvicinato con alcuni squali delle Galapagos, nelle acque del Mar dei Coralli. Mentre nuotava vicino alla remota barriera di Middleton Reef, è stato avvicinato e sfiorato dai curiosi predatori marini. Gli squali, non abituati alla presenza umana, lo hanno seguito con insistenza ma senza aggressività. La zona è nota per essere un santuario marino, tra i più isolati al mondo.