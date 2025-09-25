Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
INCONTRO RAVVICINATO

Australia, sub circondato da decine di squali nella barriera di Middleton Reef

Gli squali, non abituati alla presenza umana, lo hanno seguito con insistenza ma senza aggressività

25 Set 2025 - 12:18
00:26 

Dean Cropp ha immortalato l'incontro ravvicinato con alcuni squali delle Galapagos, nelle acque del Mar dei Coralli. Mentre nuotava vicino alla remota barriera di Middleton Reef, è stato avvicinato e sfiorato dai curiosi predatori marini. Gli squali, non abituati alla presenza umana, lo hanno seguito con insistenza ma senza aggressività. La zona è nota per essere un santuario marino, tra i più isolati al mondo.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri