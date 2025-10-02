Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
SULL'ISOLA DI ROTTNEST

Australia, selfie con i quokka: le star del web che sorridono (ma solo in apparenza)

Il "sorriso" di questi piccoli marsupiali è solo un'illusione dovuta alla struttura della mascella

02 Ott 2025 - 13:30
01:06 

Sull’isola di Rottnest, in Australia, i quokka sono diventati celebri per i loro presunti sorrisi immortalati nei selfie. Questi piccoli marsupiali, noti per l'aspetto adorabile, attirano ogni anno migliaia di visitatori. In realtà, il loro "sorriso" è solo un'illusione dovuta alla struttura della mascella. Nonostante sembrino amichevoli, è fondamentale mantenere le distanze: toccarli è vietato e può causare loro danni. L'isola punta sull'informazione più che sulle sanzioni per garantire una tutela consapevole della specie.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri